Сергей Собянин назвал главные события ушедшего года на ВДНХ

В 2025 году на ВДНХ побывало более 28 миллионов гостей и прошло свыше 1 600 мероприятий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, главная выставка страны продолжает быть центром притяжения как москвичей, так и туристов. За последние годы ВДНХ из полузапущенного парка превратилась в самое интересное и популярное место в Москве.

Собянин назвал несколько главных событий ушедшего года: завершение реставрации исторических павильонов, автофестиваль "ПроДвижение", "Московский выпускной", выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея".