Глотающий горстями таблетки Трамп похвастался богатырским здоровьем

Дональд Трамп снова похвастался отличным здоровьем. Особенно странно звучит его заявление после недавних признаний об использовании макияжа и бесконтрольном употреблении аспирина.

"Врачи Белого дома сейчас сообщили, что у меня отличное здоровье. Также они сказали, что в третий раз подряд я сдал на "отлично" тест на когнитивные способности. Это означает, что я правильно ответил на 100% вопросов", - написал 79-летний президент США в соцсети Truth Social.

На этой неделе американские СМИ писали об ухудшении самочувствия главы Белого дома. Сообщалось, что Трамп часто засыпает на совещаниях. Кроме того, журналисты обращали внимание на отекшие ноги президента и на маскируемые гримом синяки на его руках.

Накануне президент признался, что маскирует синяки тональным кремом. Кроме того, он без назначения врача принимает повышенные дозы ацетилсалициловой кислоты для того, чтобы разжижать кровь.