Владимир Зеленский назначил главой офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесён в России в перечень террористов и экстремистов). Он заменил ушедшего из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. До назначения в офис президента Буданов возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины.

Утративший легитимность кровавый клоун выбрал террориста – так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Зеленского по Буданову, сообщает ТАСС.

Кирилл Буданов является фигурантом нескольких дел о терактах в России и ещё в 2023 году объявлен в розыск по линии МВД. 21 апреля 2023 года СКР заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту.

3 октября 2023 года Буданову и нескольким другим украинским военачальникам предъявлено заочное обвинение в организации атак беспилотников по территории России.

7 февраля 2024 года Буданов был внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.