Минобороны России опровергло информацию об обстреле центра Харькова

Заявления Киева о российском ударе по Харькову нацелены на отвлечение внимания от теракта против населения в Хорлах. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Российские военные не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте Харькова. В Минобороны проанализировали опубликованные в Сети видеоматериалы и выяснили, что эпицентр взрыва располагался в торговом центре "Персона". Скорее всего, там хранились боеприпасы ВСУ, и они сдетонировали.

Ранее в украинском сегменте Сети появились кадры мощного взрыва в центре Харькова. Местные паблики сообщали о ракетном ударе.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали дронами гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 27 человек, пострадали более 50 человек, в том числе дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.