Либеральные партии в Чехии добиваются отставки спикера Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамуры из-за его критических высказываний в отношении Украины. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

"Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOR 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры. При этом они выразили надежду, что при голосовании их поддержат хотя бы некоторые депутаты от ныне правящей коалиции", — говорится в сообщении ЧТК.

Ранее, 1 января, в новогоднем обращении Окамура заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание конфликта на Украине. Он отметил, что выгоду от этого конфликта получают "западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".