Выскочить из поезда, идущего на войну, выразили желание власти Чехии. Премьер и спикер парламента в резкой форме отказались спонсировать Украину. В новогоднем обращении Томио Окамура призвал перестать тратить бюджетные деньги на поддержание бессмысленной войны.

"Верю, что наша республика выскочит из брюссельского поезда, который, невзирая на предупреждения правительства США, направляется в сторону Третьей мировой войны", - заявил спикер нижней палаты парламента Чехии.

Новый премьер Чехии Андрей Бабиш тоже заявил, что Прага больше не будет давать Киеву деньги из бюджета: самим не хватает даже на школьных поваров и сиделок для тяжелобольных людей. Это вызвало недовольство.

А вот заявление спикера парламента о хунте спровоцировало громкий скандал. Томио Окамура является председателем входящей в правительственную коалицию партии. Оппозиция требует его отставки. Высказывание политика вынужден был комментировать президент Пётр Павел.

Своё особо ценное мнение поспешил опубликовать в соцсетях посол Украины в Чехии, обвинив спикера нижней палаты парламента в подверженности российской пропаганде. Правда, сразу же получил жёсткий ответ от чешского МИДа.