Паника в Мексике: рядом со столицей произошло мощное землетрясение

Один человек погиб и 12 пострадали в результате землетрясения в Мексике. Его магнитуда составила шесть с половиной. Эпицентр находился на юго-западе страны.

Многие здания получили повреждения в Акапулько и находящейся неподалёку столице. На главном проспекте Мехико чуть не упал знаменитый монумент "Ангел независимости".

Из многоэтажных зданий в панике выбегали люди. В горных районах сошли оползни. Стихия прервала и выступление президента страны. Во время встречи с журналистами Клаудия Шейнбаум с улыбкой сообщила, что почувствовала толчок, и призвала собравшихся сохранять спокойствие.