На Кубани восстанавливают электроснабжение после снегопада

В нескольких российских регионах устраняют последствия аномальных снегопадов. В Адыгее и на Кубани энергетики работают круглосуточно, восстановлены 150 линий электропередачи, но более 20 тысяч жителей ещё ждут помощи. В Майкопе коммунальным службам активно помогают местные жители.

В РЖД сообщили, что железнодорожная инфраструктура в Краснодарском крае полностью восстановлена после аномальных снегопадов. Движение поездов входит в штатный режим.

В Нижегородской области накануне без энергоснабжения остались 283 населённых пункта. На данный момент электричество уже удалось восстановить для четырёх тысяч потребителей.