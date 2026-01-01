Снежная сказка: москвичей пригласили в парки и на катки

Рекордные по протяжённости катки, сказочные представления и огромный ледяной город. Сезон зимних развлечений в Москве в самом разгаре. Найти занятие по вкусу может каждый, и провести январские выходные не только с удовольствием, но и с пользой.

Анфилада из сияющих арок - словно портал в гигантскую фабрику зимних впечатлений, на которой ВДНХ - одна из центральных площадок. От арки главного входа и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" передвигаться можно только на коньках. Главный каток страны, площадью более 20 тысяч квадратных метров по-прежнему остается мировым рекордсменом как самая большая арена с искусственным льдом. Его форма напоминает золотой ключик, который открывает гостям все величественные фасады выставочного комплекса.

Погода добавляет новогоднего настроения - первые дни 2026 года выдались морозные и снежные. Но на главном катке холод не чувствуется - тысячи людей скользят по Главной аллее, ощущая атмосферу зимней сказки на ВДНХ.

Программа здесь насыщенная - от утренних зарядок до ночных катаний. Работают открытые трибуны, теплые павильоны и кафе, а для детей - отдельный каток с анимацией и помощниками-сапсанами.

А в музее-заповеднике "Коломенское" можно прокатиться вдоль набережной Москвы-реки под звёздным небом, такой эффект создают более 14 миллионов ламп. Новый каток, который открылся в этом сезоне тоже рекордсмен - один из самых длинных линейных катков в России и в Европе. Протяженность ледовой трассы – 1 700 метров.

А ещё "Коломенское" переносит в атмосферу XIX века - гостей встречают дамы и кавалеры в бархатных исторических костюмах. На фестивале "Усадьбы Москвы" напоят чаем из самоваров и научат танцевать полонез, мазурку и вальс. А ещё здесь можно поучаствовать в дворянских играх и забавах.

На Поклонной горе водят хороводы и танцуют с любимыми героями - Буратино, Черепахой Тортиллой и Пьеро. Здесь появился сказочный город изо льда по мотивам знаменитой истории о золотом ключике и не только. Мастера из разных городов России создали десятки фигур, и самая масштабная - Московский Кремль с шестью горками. Вечером ледовые фигуры подсвечиваются изнутри, можно рассмотреть все детали и сделать необычные фотографии.