Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака

Овны

Год только начался, а вам уже хочется ускориться. Звезды советуют сбавить темп: сегодня важнее не скорость, а точность. Отличный день, чтобы наметить приоритеты хотя бы на ближайшее время.

Тельцы

Дом, уют, вкусная еда и ощущение стабильности — вот ваша формула спокойствия сегодня. Не игнорируйте желание побыть в своей крепости.

Близнецы

Сообщения, звонки и идеи будут сыпаться как из рога изобилия. Записывайте всё, даже то, что покажется вам странным. Позже это может неожиданно пригодиться.

Раки

Финансовые мысли не дают покоя. День хорош, чтобы спокойно пересчитать бюджет и понять, где вы тратите больше сил и эмоций, чем денег.

Львы

Вам хочется больше внимания и подтверждения собственной значимости. Получите его экологично — через дело, а не устраивая сцены.

Девы

День для закулисной работы. Не всё должно быть видно сразу — сейчас важнее подготовка, чем результат.

Весы

Друзья, чаты и идеи для совместных проектов выходят на первый план. Возможен разговор, который неожиданно вдохновит.

Скорпионы

Мысли о работе, которые вас сегодня могут посетить, вам пригодятся. Наметьте разговоры с руководством или клиентами на период после праздников.

Стрельцы

Вам захочется новых смыслов, планов, маршрутов. Отличный день для мечтаний, которые позже станут планами.

Козероги

Внутренние процессы активнее внешних. День подойдет для анализа, терапии или честного разговора с собой.

Водолеи

Социальная жизнь оживает. Кто-то напомнит о себе, и это будет неслучайно.

Рыбы

Работа и цели требуют внимания. Хороший момент задать себе вопрос: туда ли вы вообще идёте?

Астролог Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра"