Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака: наслаждайтесь тишиной и домашним уютом

Овны

Луна в знаке Рыб склоняет вас к созерцанию. Не пытайтесь сегодня "взять штурмом" рабочие задачи — лучше уделите время своему внутреннему миру. Послушайте музыку или просто побудьте в тишине, чтобы восстановить ресурс перед рывком.

Тельцы

Дружеские встречи и посиделки в уютной компании — вот идеальный сценарий на сегодня. Звезды советуют не экономить на эмоциях: позвоните старому другу или загляните в гости к близким. Душевное тепло сейчас важнее любых планов.

Близнецы

Ваши карьерные амбиции могут внезапно напомнить о себе даже посреди праздников. Возможно, придет интересная идея для проекта или вы увидите новый путь развития. Запишите эти мысли, но к активным действиям приступайте позже.

Раки

Тяга к знаниям и новым горизонтам сегодня будет особенно сильной. Хороший день для того, чтобы присмотреть билеты для будущего путешествия или начать читать книгу, которую вам давно советовали. Расширяйте свои границы!

Львы

Звезды призывают вас заняться вопросами "общего котла" — будь то семейный бюджет или совместные планы с партнером. День удачен для честных разговоров о том, что вас волнует. Искренность поможет расставить все точки над "i".

Девы

Внимание переключается на сферу партнерства. Самое время устроить романтическое свидание или просто провести вечер вдвоем, без гаджетов и суеты. Позвольте близкому человеку проявить инициативу — результат вас порадует.

Весы

Мелочи сегодня решают всё! Наведите порядок в шкафу, обновите список покупок или займитесь легким домашним декором. Красота и функциональность пространства вокруг помогут вам почувствовать себя гораздо увереннее.

Скорпионы

Творческий поток подхватит вас с самого утра. Неважно, будете ли вы готовить новое блюдо или рисовать — главное, делайте это с удовольствием. Ваше обаяние сегодня на высоте, так что ждите комплиментов.

Стрельцы

Дом — ваша крепость и главный источник силы сегодня. Звезды советуют провести день в кругу семьи, заняться созданием уюта или просто выспаться. Иногда лучшая инвестиция времени — это качественный отдых в родных стенах.

Козероги

Информационное поле сегодня перегружено, но именно в этом потоке вы найдете важный для себя ключ. Будьте внимательны к деталям в разговорах и сообщениях — случайная фраза может натолкнуть на очень верное решение.

Водолеи

Тема финансов и личного комфорта выходит на первый план. Самое время побаловать себя покупкой, о которой давно мечтали, или пересмотреть свои траты. Звезды благоволят тем, кто умеет ценить качество и комфорт.

Рыбы

Луна в вашем знаке делает вас главными героями дня! Ваша интуиция обострена до предела — слушайте свое сердце, оно точно не обманет. Хороший момент для того, чтобы заявить о своих желаниях Вселенной.

Астролог Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра"