В Каракасе слышны взрывы: атакованы военные объекты

В Каракасе атакованы базы Фортэ Тиуна и авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды. Местные жители выкладывают в соцсетях кадры мощных взрывов в столице Венесуэлы. Местные СМИ сообщают, что удары нанесли ВВС США.

В небе над Каракасом замечены американские военные вертолёты. Столица Венесуэлы частично обесточена.

В декабре 2025 года США начали бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки. Президент Дональд Трамп заявлял о скором старте наземных ударов по целям в Венесуэле.

По его словам, удалось установить почти полный контроль над морским наркотрафиком. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон вступил в эту битву, чтобы сохранить жизни трехсот тысяч человек.

Трамп упомянал и о масштабном производстве наркотиков в Колумбии. Удары могут быть нанесены по наркоторговцам и в других латино-американских странах.