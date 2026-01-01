Гороскоп на сегодня, 5 января, для всех знаков зодиака: отправляйтесь в кафе или укутайтесь в плед

Овны

Звезды сегодня включают для вас режим повышенной эффективности! Самое время разобрать накопившиеся за праздники дела или составить четкий план на месяц — Марс поддержит любую вашу активность.

Тельцы

Луна намекает, что пора порадовать своего внутреннего эстета. Отправляйтесь в любимое кафе или обновите что-то в домашнем интерьере — уют и красота сейчас станут для вас лучшим источником энергии.

Близнецы

Сегодня информация будет сама находить вас. Ожидайте интересных новостей, звонков от старых друзей или случайных идей, которые могут стать началом крутого личного проекта.

Раки

Ваша интуиция сегодня работает на полную мощь, помогая видеть людей насквозь. День идеален для того, чтобы навести порядок в чувствах и честно признаться себе, чего вы хотите на самом деле.

Львы

Даже если праздники в разгаре, полезно подумать о целях. Запишите свои амбициозные задумки в красивый блокнот — сейчас закладывается фундамент ваших будущих успехов.

Девы

Сегодня вы в центре внимания и легко договариваетесь с людьми. Если вы планировали серьезный разговор или хотели обсудить совместные планы с близкими — сегодня всё пройдет максимально конструктивно.

Весы

Сегодня ваш приоритет — внутренний баланс и тишина. Не пытайтесь объять необъятное: лучше посвятите время себе, любимой книге или спокойной прогулке, чтобы накопить силы перед рабочими буднями.

Скорпионы

Ваш магнетизм сегодня притягивает и впечатляет окружающих. Это отличный день для того, чтобы заявить о себе в соцсетях или вернуться к старому увлечению, которое когда-то заглохло.

Стрельцы

Звезды советуют прислушаться к сигналам своего тела. Вместо активной суеты выберите отдых, купите новый уютный плед или просто проведите вечер в кругу семьи — это именно то, что вам сейчас нужно.

Козероги

День принесет ясность в вопросах личных проектов или творчества. Друзья окажут вам поддержку, а идеи, которые придут сегодня в голову, помогут оптимизировать ваши привычные дела.

Водолеи

Финансовые вопросы выходят на первый план. Удачный момент, чтобы проанализировать свой бюджет или обнаружить новые способы получения дохода, о которых вы раньше не задумывались.

Рыбы

Постарайтесь сегодня сохранять спокойствие. Не торопите события — всё придет в нужное время. Сегодня лучше заняться планированием поездок или самообразованием.

Астролог Этери Ломидзе специально для "ТВ Центра"