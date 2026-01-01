Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака: день щедрости и подарков

Овны

Звезды советуют замедлиться. Даже самому энергичному знаку нужна пауза. Проведите этот день без спешки: домашние хлопоты или просмотр любимого кино станут лучшей перезагрузкой.

Тельцы

Звезды благоволят гастрономическим удовольствиям и теплым встречам. Приготовьте что-то особенное или загляните в гости к родителям — сегодня семейные традиции имеют особую силу.

Близнецы

Ваше красноречие на высоте! Отличный день для того, чтобы помириться с тем, с кем были в ссоре, или просто весь вечер проболтать по телефону. Информация, полученная сегодня, окажется очень кстати.

Раки

День душевного спокойствия. Ваша интуиция подскажет, как правильно обустроить пространство вокруг себя. Возможно, вам захочется сменить шторы или добавить свечей для уюта — не отказывайте себе в этом.

Львы

Вы сегодня — душа компании. Даже если вы решите остаться дома, социальные сети будут разрываться от внимания. Поделитесь своим праздничным настроением, ваш оптимизм сейчас очень заразителен.

Девы

Хорошее время для того, чтобы подвести промежуточные итоги каникул. Составьте список того, что уже успели сделать, и похвалите себя. Звезды обещают приятный сюрприз, связанный с вашим хобби.

Весы

Сходите на выставку, в театр или просто прогуляйтесь по нарядному городу. Эстетическое наслаждение сегодня — ваш главный витамин.

Скорпионы

Ваш магнетизм притягивает интересные знакомства. Будьте открыты к общению, даже если кажется, что вы настроены на уединение. Случайный разговор может обернуться чем-то важным.

Стрельцы

День щедрости и подарков. Вам захочется порадовать близких, и это верное решение. Энергия, которую вы отдадите сегодня, вернется к вам в двойном объеме уже в ближайшее время.

Козероги

Козероги сегодня — мастера планирования. Пока остальные отдыхают, вы можете набросать идеальный маршрут для будущей поездки. Звезды обещают поддержку в любых делах, связанных с обучением.

Водолеи

Уделите время своим мечтам. Сегодня полезно визуализировать будущее и не бояться самых смелых идей. Друзья могут подкинуть неожиданную мысль, которая изменит ваши планы на остаток зимы.

Рыбы

Ваша чувствительность сегодня — ваш дар. Постарайтесь избегать шумных мест, лучше посвятите время творчеству или медитации. Вечер обещает быть по-особенному магическим.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"