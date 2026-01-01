Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака: праздничный дух захватит вас целиком

Овны

Праздничный дух захватит вас целиком! Отличный день для активного отдыха на свежем воздухе: коньки, лыжи или просто долгая прогулка. Энергия бьет ключом — используйте её для радости.

Тельцы

В этот светлый день вам захочется стабильности и комфорта. Звезды рекомендуют собрать за столом самых близких. Финансовые новости, которые могут прийти сегодня, вас приятно удивят.

Близнецы

Короткие поездки принесут массу удовольствия. Не сидите в четырех стенах: смена обстановки поможет вам по-новому взглянуть на ситуацию, которая беспокоила вас в конце года.

Раки

Вас ждет день, наполненный заботой. Кто-то из близких может нуждаться в вашем совете или просто в добром слове. Ваше умение слушать сегодня ценнее любых материальных подарков.

Львы

Львам сегодня хочется блистать! Устройте себе фотосессию или просто наденьте свой лучший наряд. Внимание окружающих будет гарантировано, а комплименты поднимут самооценку до небес.

Девы

Ваши мысли ясны как никогда. Удачный момент для того, чтобы разобрать почту или составить список необходимых покупок для дома. Порядок в вещах принесет порядок в мысли.

Весы

День гармонии и примирения. Если в отношениях было недопонимание, сегодня оно исчезнет само собой. Просто будьте собой и транслируйте миру свое внутреннее спокойствие.

Скорпионы

Интуиция буквально ведет вас за руку. Обращайте внимание на знаки и случайные совпадения. Вечер идеален для того, чтобы зажечь свечи и помечтать о чем-то очень личном.

Стрельцы

Ваш оптимизм не знает границ! Вы сегодня — настоящий вдохновитель для окружающих. Хороший день для того, чтобы начать вести дневник благодарности или новую полезную привычку.

Козероги

День принесет ощущение надежности. Вы почувствуете поддержку семьи и близких людей. В делах наступает период затишья, который стоит использовать для глубокого отдыха.

Водолеи

Неожиданные новости от старых знакомых могут изменить ваши планы на вечер. Будьте легки на подъем — спонтанные решения сегодня окажутся самыми удачными и яркими.

Рыбы

Вы сегодня очень восприимчивы к красоте. Посещение храма, прослушивание классической музыки или просто созерцание природы наполнит вас силами на неделю вперед.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"