Атакована столица Венесуэлы. Главное

Каракас потрясли десятки взрывов. По данным западных СМИ, после них в южной части города, где находится крупная военная база, пропало электричество. Света нет и в других районах венесуэльской столицы.

Один из ударов пришёлся по дому министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса. Также ракеты попали в склад боеприпасами в Каракасе.

После взрывов жители разных районов города выбежали на улицы. Над городом заметны столбы дыма. В небе летают вертолёты и самолёты, предположительно американские.

Bloomberg передаёт, что горожане сообщали о звуках перестрелки в городе. Власти Венесуэлы пока не комментировали случившееся.

Венесуэльская бронетехника была замечена на улицах Каракаса недалеко от президентского дворца Мирафлорес.

Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле.

"Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться", - написал Густаво Франсиско Петро Уррего в своём аккаунте в Х.

В декабре 2025 года США начали бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки. Президент Дональд Трамп заявлял о скором старте наземных ударов по целям в Венесуэле.

По его словам, удалось установить почти полный контроль над морским наркотрафиком. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон вступил в эту битву, чтобы сохранить жизни трехсот тысяч человек.

Трамп упомянал и о масштабном производстве наркотиков в Колумбии. Удары могут быть нанесены по наркоторговцам и в других латино-американских странах.