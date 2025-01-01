Мадуро ввёл чрезвычайное положение в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на страну, сообщает МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США. В связи с этим глава государства распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы.

Также дипломаты отметили, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости, сказали в МИДе.

Несколько часов назад Каракас потрясли десятки взрывов. По данным западных СМИ, после них в южной части города, где находится крупная военная база, пропало электричество. Света нет и в других районах венесуэльской столицы.

После взрывов жители разных районов города выбежали на улицы. Над городом заметны столбы дыма. В небе летают вертолёты и самолёты, предположительно американские.

Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле.

В декабре 2025 года США начали бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки. Президент Дональд Трамп заявлял о скором старте наземных ударов по целям в Венесуэле.

По его словам, удалось установить почти полный контроль над морским наркотрафиком. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон вступил в эту битву, чтобы сохранить жизни трехсот тысяч человек.

Трамп упомянал и о масштабном производстве наркотиков в Колумбии. Удары могут быть нанесены по наркоторговцам и в других латино-американских странах.