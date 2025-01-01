Американские СМИ сообщили о приказе Трампа бомбить Венесуэлу

По сообщению американского телеканала CBS, Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам в Венесуэле. Президент дал вооружённым силам США зелёный свет на проведение наземных ударов по Венесуэле за несколько дней до начала операции, сообщили американских чиновника. В администрации президента США эти сообщения не комментировали.

Несколько часов назад Каракас потрясли десятки взрывов. По данным западных СМИ, после них в южной части города, где находится крупная военная база, пропало электричество. Света нет и в других районах венесуэльской столицы.

После взрывов жители разных районов города выбежали на улицы. Над городом заметны столбы дыма. В небе летают вертолёты и самолёты, предположительно американские.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на страну, сообщает МИД. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США.

Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе, сообщили ТАСС в дипмиссии.

Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле.

В декабре 2025 года США начали бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки. Президент Дональд Трамп заявлял о скором старте наземных ударов по целям в Венесуэле.

По его словам, удалось установить почти полный контроль над морским наркотрафиком. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Вашингтон вступил в эту битву, чтобы сохранить жизни трехсот тысяч человек.

Трамп упомянал и о масштабном производстве наркотиков в Колумбии. Удары могут быть нанесены по наркоторговцам и в других латино-американских странах.