Трамп заявил об успешных ударах по Венесуэле и захвате Мадуро с женой

Дональд Трамп прервал молчание и заявил, что США успешно нанесли удары по Венесуэле. Это произошло через три часа после атаки на Каракас.

Также глава Белого дома утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Президент США пообещал провести пресс-конференцию о военной операции в Венесуэле в 19:00мск.

Сегодня утром американские военные нанесли серию ударов по территории страны. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. В небе над столицей видны военные самолёты и вертолёты.

В венесуэльском МИДе сообщают: целями стали и гражданские объекты. По информации нашего посольства, российская дипмиссия не пострадала.

Президент соседней Колумбии призвал ООН и Организацию американских государств провести срочные заседания и осудить агрессию США.