Православный церковный календарь на январь 2026 года: главные праздники, обычаи и приметы

В январе 2026 года верующих ждут два великих праздника — Рождество Христово и Крещение Господне, а также радостный период Святок. Расписание постов, описание народных традиций и полный перечень памятных дней на каждый день месяца — в православном календаре на январь 2026 года от редакции "ТВ Центра".
Окончание сорокадневного поста. С этого дня начинаются Святки (до 17 января) — время гуляний, колядок и походов в гости. Традиционно на стол подают 12 блюд (по числу апостолов).
Если в этот день идет снег, год будет удачным и урожайным. Если на небе много звезд, будет много грибов и ягод летом.
В народе праздник называют Старым Новым годом. Утром принято "посевать" — ходить по домам, посыпая зерном и желая хозяевам достатка.
Если на Василия сильный мороз и много инея, лето будет засушливым, но урожайным на хлеб.
Главная традиция — великое освящение воды. Верующие окунаются в прорубь ("иордань") и окропляют дома святой водой.
Считается, что если на Крещение день ясный и холодный, лето будет жарким, а если пасмурный — к обильному урожаю.
Почитание святой покровительницы просвещения и студентов. Хозяйки традиционно пекли каравай в форме солнца, чтобы пригласить весну.
Снег на Татьяну обещает дождливое лето, а ясное небо — раннюю весну.
До 6 января включительно — Рождественский пост.
Самый строгий период — с 1 по 6 января.
6 января — Рождественский сочельник. Особо строгий пост "до первой звезды".
18 января — Крещенский сочельник. Однодневный строгий пост.
Однодневные посты по средам и пятницам: 21, 23, 28 и 30 января.
Сплошная седмица (Поста нет): с 7 по 17 января (Святки).
1 января: День памяти мученика Вонифатия;
2 января: День памяти святого Иоанна Кронштадтского;
3 января: Память святой Юлиании Вяземской и святого Петра Московского;
4 января: Память великомученицы Анастасии Узорешительницы.
5 января: Память Нифонта Кипрского;
6 января: Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник);
7 января: Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8 января: Собор Пресвятой Богородицы.
9 января: Память архидиакона Стефана;
10 января: День памяти 20000 мучеников, в Никомидии сожженных.
11 января: День памяти 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
12 января: День памяти святого Макария, митр. Московского.
13 января: Отдание праздника Рождества Христова; День памяти преподобной Мелании Римляныни.
14 января: Обрезание Господне; День памяти святителя Василия Великого;
15 января: Преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
16 января: День памяти пророка. Малахии;
17 января: Собор 70 апостолов;
18 января: Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);
19 января: Святое Богоявление. Крещение Господне;
20 января: Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
21 января: День памяти преподобных Георгия Хозевита и Григория, затворника Печерского;
22 января: День памяти святого. Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца;
23 января: День памяти святого. Феофана, Затворника Вышенского;
24 января: День памяти преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника;
25 января: День памяти мученицы Татианы Римской (Татьянин день); Иконы Божией Матери "Млекопитательница";
26 января: День памяти мучеников Ермила и Стратоника;
27 января: День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
28 января: День памяти преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника;
29 января: Поклонение честным веригам апостола. Петра;
30 января: День памяти преподобного Антония Великого;
31 января: День памяти Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.