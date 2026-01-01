Православный церковный календарь на январь 2026 года: главные праздники, обычаи и приметы

В январе 2026 года верующих ждут два великих праздника — Рождество Христово и Крещение Господне, а также радостный период Святок. Расписание постов, описание народных традиций и полный перечень памятных дней на каждый день месяца — в православном календаре на январь 2026 года от редакции "ТВ Центра".

Главные праздники в январе 2026 года

7 января — Рождество Христово

Окончание сорокадневного поста. С этого дня начинаются Святки (до 17 января) — время гуляний, колядок и походов в гости. Традиционно на стол подают 12 блюд (по числу апостолов).

Если в этот день идет снег, год будет удачным и урожайным. Если на небе много звезд, будет много грибов и ягод летом.

14 января — Обрезание Господне и день святого Василия Великого

В народе праздник называют Старым Новым годом. Утром принято "посевать" — ходить по домам, посыпая зерном и желая хозяевам достатка.

Если на Василия сильный мороз и много инея, лето будет засушливым, но урожайным на хлеб.

19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление)

Главная традиция — великое освящение воды. Верующие окунаются в прорубь ("иордань") и окропляют дома святой водой.

Считается, что если на Крещение день ясный и холодный, лето будет жарким, а если пасмурный — к обильному урожаю.

25 января — Татьянин день (День святой мученицы Татианы)

Почитание святой покровительницы просвещения и студентов. Хозяйки традиционно пекли каравай в форме солнца, чтобы пригласить весну.

Снег на Татьяну обещает дождливое лето, а ясное небо — раннюю весну.

Посты в январе 2026 года

До 6 января включительно — Рождественский пост.

Самый строгий период — с 1 по 6 января.

6 января — Рождественский сочельник. Особо строгий пост "до первой звезды".

18 января — Крещенский сочельник. Однодневный строгий пост.

Однодневные посты по средам и пятницам: 21, 23, 28 и 30 января.

Сплошная седмица (Поста нет): с 7 по 17 января (Святки).

Список праздников по дням в январе 2026 года

1 января: День памяти мученика Вонифатия;

2 января: День памяти святого Иоанна Кронштадтского;

3 января: Память святой Юлиании Вяземской и святого Петра Московского;

4 января: Память великомученицы Анастасии Узорешительницы.

5 января: Память Нифонта Кипрского;

6 января: Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник);

7 января: Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

8 января: Собор Пресвятой Богородицы.

9 января: Память архидиакона Стефана;

10 января: День памяти 20000 мучеников, в Никомидии сожженных.

11 января: День памяти 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

12 января: День памяти святого Макария, митр. Московского.

13 января: Отдание праздника Рождества Христова; День памяти преподобной Мелании Римляныни.

14 января: Обрезание Господне; День памяти святителя Василия Великого;

15 января: Преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского.

16 января: День памяти пророка. Малахии;

17 января: Собор 70 апостолов;

18 января: Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);

19 января: Святое Богоявление. Крещение Господне;

20 января: Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

21 января: День памяти преподобных Георгия Хозевита и Григория, затворника Печерского;

22 января: День памяти святого. Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца;

23 января: День памяти святого. Феофана, Затворника Вышенского;

24 января: День памяти преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника;

25 января: День памяти мученицы Татианы Римской (Татьянин день); Иконы Божией Матери "Млекопитательница";

26 января: День памяти мучеников Ермила и Стратоника;

27 января: День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;

28 января: День памяти преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника;

29 января: Поклонение честным веригам апостола. Петра;

30 января: День памяти преподобного Антония Великого;

31 января: День памяти Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.