МИД России: США совершили акт вооружённой агрессии против Венесуэлы

США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы, это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Так начинается официальное заявление МИД России в связи с утренними событиями в Каракасе.

Дипломаты отметили, что теперь важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход из положения путём диалога. Москва готова содействовать в этом.

Россия выразила солидарность с венесуэльским народом и поддержала курс его боливарианского руководства. Также Москва выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.

Около часа назад президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные успешно нанесли удары по Венесуэле. Также глава Белого дома утверждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Сегодня утром американские военные нанесли серию ударов по территории страны. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.

Президент соседней Колумбии призвал ООН и Организацию американских государств провести срочные заседания и осудить агрессию США.