США хотят судить захваченного в плен Мадуро

Военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания её лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил американский сенатор Майк Ли, сообщает Reuters.

Он утверждает, что госсекретарь Марко Рубио приказал арестовать Мадуро, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США.

Президент США примерно час назад заявил, что американские военные успешно нанесли удары по Венесуэле. Также глава Трамп утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Сегодня утром американские военные нанесли серию ударов по территории страны. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.

МИД России назвал действия США актом военной агрессии. Москва выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.