Ведут под руки: появилось первое фото задержанного американцами Мадуро

В Сети появилось первое фото захваченного американскими военными президента Венесуэлы. Двое спецназовцев ведут Николаса Мадуро под руки. Снимок размещён в соцсетях. Авторы утверждают, что он подлинный.

Ранее сенатор Майк Ли заявил, что военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания её лидера. Он утверждает, что госсекретарь Марко Рубио приказал арестовать Мадуро, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США.

Президент США заявил, что американские военные успешно нанесли удары по Венесуэле. Также Дональд Трамп утверждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

МИД России назвал действия США актом военной агрессии. Москва выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН и потребовала разъяснить ситуацию с захватом президента Венесуэлы.