Отменён ближайший авиарейс из Москвы в Каракас

Венесуэльская авиакомпания Conviasa отменила перелёт из Москвы в Каракас, запланированный на 5 января. Это следует из онлайн-табло аэропорта "Внуково".

Сегодня президент США заявил, что американские военные успешно нанесли удары по Венесуэле. Также Трамп утверждал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Позже сенатор Майк Ли заявил, что военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания её лидера. Он утверждает, что госсекретарь Марко Рубио приказал арестовать Мадуро, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США.

МИД России назвал действия США актом военной агрессии. Москва выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН и потребовала разъяснить ситуацию с захватом президента Венесуэлы.