Россия призывает внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро

Москва призывает незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом из Венесуэлы её лидера Николаса Мадуро. Об этом заявили в российском МИДе.

Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, отметили в дипведомстве.

Ранее МИД назвал действия США в Венесуэле актом вооружённой агрессии. Дипломаты отметили, что теперь важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход из положения путём диалога. Москва готова содействовать в этом.

Россия выразила солидарность с венесуэльским народом и поддержала курс его боливарианского руководства. Также Москва выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.

Сегодня утром американские военные нанесли серию ударов по территории страны. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.