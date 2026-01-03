США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге обвинения в наркотерроризме, вскоре они предстанут перед судом. Об этом сообщила генпрокурор США Памела Бонди, передаёт РИА Новости.

Полный текст обвинения выглядит так: "Николас Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также заговоре с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов".

Прокурор пообещала, что вскоре Мадуро и его супруга столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах.

Ранее российский МИД призвал США внести ясность в вопросе захвата Николаса Мадуро. На Смоленской площади действия Вашингтона в Венесуэле назвали актом вооружённой агрессии. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом и поддержала курс его боливарианского руководства. Также Москва выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.

Сегодня утром американские военные нанесли серию ударов по территории страны. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.