Подразделения группировки "Запад" продолжают уничтожение формирований ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Противник ещё пытается контратаковать, но все слабее и всегда безрезультатно. Любые попытки ВСУ провести ротацию и подтянуть резервы пресекают расчёты войск беспилотных систем, они точечно уничтожают вражескую пехоту и технику.

Расчёты БПЛА группировки "Центр" уничтожили наземные робототехнические комплексы формирования ВСУ на красноармейском направлении, лишив боевиков ВСУ снабжения.

А бойцы войск беспилотных систем отправляют в непростой путь на передовую роботов, чтобы доставить штурмовикам топливо, боеприпасы и продукты. Операторы управляют машиной с безопасного расстояния, а свою работу называют творческой - каждый день новые сложности.

Дальность действия наземного робототехнического комплекса "Курьер" - 40 километров, а грузоподъемность - 150 килограммов. Как говорят бойцы, можно сразу доставить на передовую большую посылку, а при необходимости эвакуировать и раненого. "Курьер" уже спас сотни жизней.