Мир раскололся в оценке дерзкого похищения американцами Николаса Мадуро

Вооружённое вторжение США в Венесуэлу и похищение президента Николаса Мадуро - на первых полосах мировых СМИ. В Штатах, странах Латинской Америки и Европы проходят многочисленные митинги против действий Вашингтона. Более десятка государств, в том числе Россия и Китай, их осудили. Завтра на экстренное заседание соберется Совбез ООН.

Тем временем, венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк, где он предстанет перед судом. Лидера Венесуэлы привезли в управление по борьбе с наркотиками в Бруклине на юге Нью-Йорка. Здесь он будет дожидаться суда.

О местонахождении супруги Мадуро не сообщается. Силия Флорос была задержана вместе с мужем. Власти США обвиняют их сразу по трём статьям, связанным с организацией наркотрафика. Президенту Венесуэлы грозит четыре пожизненных срока.

Операцию "Полуночный молот" американцы разрабатывали несколько месяцев – 150 самолётов, выведенная из строя система ПВО и 40 погибших граждан Венесуэлы. В момент ареста, сообщают американские СМИ, Мадуро с супругой спали в своей резиденции.

Российский МИД решительно призвал американское руководство пересмотреть и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу. С осуждением действий Вашингтона выступили Китай, Мексика, Куба, Иран и Колумбия.

У Запада - другая точка зрения. Лучше всего её характеризует позиция Франции. Мадуро, по мнению Парижа, не является легитимным лидером, но свержение режима это – нарушение международного права. Газета Financial Tims пишет, что Европа расколота и просто не знает, как реагировать.

"Послевоенный миропорядок рушится. Сильный теперь может делать всё, что он хочет" - реакция премьера Словакии на события в Каракасе. "Мы устанавливаем правила" - слова главы Пентагона как красная тряпка для протестующих по всему миру.

"Янки убирайтесь!" - в Латинской Америке на улицы вышли как сторонники, так и противники президента Мадуро. Неспокойно даже в самом сердце США – на Манхеттене. О проведении военной операции за пределами страны президент уведомил Конгресс уже постфактум. Верховный суд Венесуэлы назначил вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.