Тяга к прекрасному: москвичи в новогодние каникулы штурмуют музеи

В столичных музеях - настоящий ажиотаж. Москвичи и гости мегаполиса выстроились в очереди в Третьяковку и Пушкинский целыми семьями. Новогодние праздники - прекрасная возможность для культурного отдыха. А музейщики радуют интересными экспозициями.

Для поклонников Марка Шагала лучший новогодний подарок - попасть на открывшуюся недавно в Пушкинском музее выставку, посвящённую знаменитому художнику. Очереди на неё выстроились сразу же после открытия.

Шагал - человек мира. Имя его связано и с белорусским Витебском, и с Петербургом, где учился, и с Москвой, где работал. На этой выставке практически все его произведения, которые сейчас есть в России, из разных музеев и частных собраний. Шагал, как никто другой знал - любовь дарит волшебное ощущение полёта.

Но и те, кто на Шагала пока не попал, не расстраиваются. В Пушкинском музее ещё одна красивая выставка - Августейшие куклы. Произведения искусства родом из XIX века.

Павильон "Атом" на ВДНХ - один из самых популярных. Семь этажей посвящены истории ядерной энергии. В экспозиции - макеты царь-бомбы, атомных ледоколов и самолётов. Инновационные ядерные технологии сейчас используют в самых разных областях - и в медицине, и для опреснения морской воды.