Лавров позвонил вице-президенту Венесуэлы Родригес

Сергей Лавров провёл телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Как сообщили в МИД России, глава дипведомства выразил твёрдую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооружённой агрессии. Лавров и Родригес высказались против дальнейшей эскалации вокруг Венесуэлы и за выход из положения путём диалога.

На Смоленской площади подчеркнули, что информация о нахождении в России вице-президента Венесуэлы не соответствует действительности. Около часа назад её распространили западные агентства.

Согласно Конституции Венесуэлы, вице-президент является следующим в иерархии власти в стране после президента.

Сегодня утром американские военные нанесли серию ударов по территории Венесуэлы. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.

Во время воздушных ударов, которые стали прикрытием, из страны американскими спецназовцами были вывезены президент Николас Мадуро и его супруга. Их будут судить в США за наркопреступления.

Москва призвала незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом из Венесуэлы её лидера. МИД назвал действия США в Венесуэле актом вооружённой агрессии. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом и выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.