Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

Россия решительно призывает США освободить законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Об этом говорится в заявлении МИД.

На Смоленской площади подчеркнули необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путём диалога.

Сегодня утром американские военные нанесли серию ударов по территории Венесуэлы. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.

Во время воздушных ударов, которые стали прикрытием, из страны американскими спецназовцами были вывезены президент Николас Мадуро и его супруга. Их будут судить в США за наркопреступления.

Москва призвала незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом из Венесуэлы её лидера. МИД назвал действия США в Венесуэле актом вооружённой агрессии. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом и выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.