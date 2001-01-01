Скромный серый камень, рядом жена: что стало с могилой Георгия Вицина спустя 24 года после похорон

Уже прошло 24 года, как нет с нами знаменитого Труса из комедий Леонида Гайдая — Георгия Вицина. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет в 2001 году.

Прощание с Георгием Михайловичем проходило в столичном Доме кино, куда пришли сотни людей. Похоронили актера на Ваганьковском кладбище. Могила артиста находится рядом с колумбарием чуть в стороне от звездной аллеи.

Жена Вицина Тамара Федоровна пережила актера на 8 лет. Теперь она покоится рядом с ним. На могиле супругов стоит один памятник и на нем только имя артиста. На то, что рядом упокоилась Тамара Федоровна, указывает лишь табличка.

Некоторые считают, что памятник актеру довольно скромен, особенно на фоне остальных. Но дочь Вицина Наталья неоднократно объясняла, что дело не в деньгах, ей предлагали свою помощь спонсоры в этом вопросе. Но она решила поставить скромную стелу, посчитав, что именно это решение одобрил бы ее отец, который не принимал роскошь ни в каком виде, которому важно было простое теплое человеческое отношение.

Да, памятник у Вицина скромный, зато тут даже зимой всегда живые цветы, лежат конфетки и лампадки, принесенные кем-то из многочисленных поклонников таланта Георгия Михайловича.