Трамп раскрыл сенсационные детали спецоперации в Каракасе

Дональд Трамп назвал действия США в Венесуэле чрезвычайной военной операцией. На специально созванной пресс-конференции глава Белого дома заявил, что он восстановил справедливость в Венесуэле.

"Такой операции не было со временем Второй мировой войны. Операция США в Венесуэле называлась "Полуночный молот" и прошла идеально", - похвастался Трамп.

Он рассказал, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные захватили на рассвете в самом центре Каракаса. По словам Трампа, Мадуро пытался бежать в бункер, но американские военные не пустили его. Была большая перестрелка, она длилась 47 секунд, после этого спецназ всё зачистил и схватил Мадуро.

Теперь Мадуро и его супруга предстанут перед американским правосудием. То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно, предупредил лидер США.

Трамп обвинил лидера Венесуэлы в наркотерроризме против граждан США и сказал, что он возглавлял наркокартель. Трамп также заявил, что США стремятся к безопасной и справедливой смене власти в Венесуэле и он не хочет, чтобы режим Мадуро продолжал существовать с другим лидером. "Мы добьёмся в Венесуэле правильного перехода", - пообещал президент.

Ещё Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнил его продолжительность.

Перед началом пресс-конференции американский лидер опубликовал в соцсети фото захваченного Мадуро на военном корабле. Видно, что у президента связаны руки, он одет в простой спортивный костюм. (смотрите фото на сайте "ТВЦ")

Сегодня утром американские военные нанесли серию ударов по территории Венесуэлы. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, порт города Ла-Гуайра. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.

Во время воздушных ударов, которые стали прикрытием, из страны американскими спецназовцами были вывезены президент Николас Мадуро и его супруга. Их будут судить в США за наркопреступления.

Москва призвала незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом из Венесуэлы её лидера. МИД назвал действия США в Венесуэле актом вооружённой агрессии. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом и выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.