Декрет о чрезвычайном положении в Венесуэле вступил в силу, заявила вице-президент республики

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что декрет о введении чрезвычайного положения в Венесуэле, подписанный президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, передан в Конституционный суд и вступил в силу.

"Мы объявляем о передаче в Конституционный суд для соответствующей процедуры Декрета о введении чрезвычайного положения, подписанного президентом Николасом Мадуро", — сказала Родригес на заседании Национального совета обороны Венесуэлы.

Она добавила, что власть готова защищать Венесуэлу, ресурсы страны, которые служат для национального развития.