NBC: Мадуро и его жену вывели с борта самолета в штате Нью-Йорк

Телеканал NBC 4 января сообщил, что похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес вывели с борта самолета в аэропорту штата Нью-Йорк.

"Николаса Мадуро и его жену доставили в США. Несколько мгновений назад они сошли с борта самолета", — сказала ведущая в эфире телеканала.

Телеканал Sky News передал, что человека, которого представили как Мадуро, вели с мешком на голове, в наручниках и со скованными ногами, вели сотрудники ФБР.

Ожидается, что в ближайшее время у Мадуро и его супруги снимут отпечатки пальцев и сделают их фотографии. По информации американских СМИ, их первое появление в суде ожидается 5 января.