Юг России накрыли мощные снегопады

Циклоны правят бал на юго-востоке и юге России. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Мощный снегопад, метель и штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду уже захватили регион. Сложная ситуация на дорогах, резко упала видимость, на открытых участках заносы и перемёты. Коммунальная техника пока не может работать в полную силу.

Схожая картина и в Татарстане. Накануне несколько кварталов в центре Казани остались без света. Сегодня синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды.

Новый удар стихии ждёт Крым. Море уже штормит по всему побережью. В Севастополе не будет работать морской транспорт. На полуостров обрушатся мощные дожди.