Автобус с туристами из Вологды перевернулся под Тулой

14 человек пострадали в серьёзной аварии с автобусом в Тульской области. Четверо из них госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно, сообщил министр здравоохранения региона. ДТП произошло накануне на автотрассе "Богородицк - Епифань". Автобус с туристами из Вологды съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В салоне находился 31 человек. На место происшествия сразу были направлены бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Туристы, которым не потребовалась госпитализация, отправлены в Вологду резервным автобусом.