КНДР провела испытания баллистических ракет

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщили военные Южной Кореи и Японии. По их информации, местом первых испытаний этого года стал район недалеко от Пхеньяна.

Ракеты, предположительно, с изменяющейся траекторией полёта поднялись на высоту 50 километров и преодолели расстояние в 950 километров. В Токио и Сеуле выразили решительный протест.

Тем временем, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил одно из ведущих военных предприятий страны, где производят высокоточные управляемые системы вооружений.