Коньки и встреча со слоном: Матвиенко исполнила желания маленьких россиян

Поверить в новогодние чудеса детям помогает благотворительная акция "Ёлка желаний". Мечту шестилетней Василисы исполнила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Девочке подарили праздник - пригласили на представление в цирке. А ещё она побывала за кулисами, познакомилась с артистами, рассмотрела реквизит и костюмы, увидела тигров и даже погладила слона.

Исполнилось желание и шестилетнего Егора. Мальчик мечтает заниматься хоккеем и теперь у него есть коньки. Долгожданные подарки вручили братьям Арсению и Родиону - сыновьям участника спецоперации.

"Я рада, что администрация Санкт-Петербурга отреагировала, и знаю, что в ближайшее время вы получите квартиру, поскольку вы переехали из Омска. У вас есть поддержка в лице ваших сыновей, есть ради кого жить. И ребята, Арсений и Родион, всегда должны гордиться своим папой-героем. Он защищал нашу Родину, нашу землю, он защищал свою семью", - обратилась Матвиенко к маме Арсения и Родиона.