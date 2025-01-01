Собянин рассказал о масштабном строительстве соцобъектов в Москве

В 2025 году в Москве было построено более 110 детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры. Итоги года подвёл на портале мос.ру Сергей Собянин.

Больше всего образовательных учреждений возвели в Новой Москве, там идёт рост новых территорий. Сейчас проектируются и строятся ещё 135 школ и детских садов.

За прошедший год в столице построено около 40 спортивных объектов. Среди них мэр выделил спорткомплекс "Максимум" в Южном Бутове. Здесь можно поплавать и покататься на коньках. Строительство продолжается: сейчас возводятся 34 капитальных и около 20 легковозводимых спортивных комплексов.