До 29 человек возросло количество жертв удара украинских радикалов по мирным жителям в Херсонской области. В числе погибших - двое несовершеннолетних. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из них в тяжёлом состоянии.

Киевский режим нанёс удар дронами по гостинице и кафе в селе Хорлы, где мирные жители отмечали наступление Нового года. Возбуждено уголовное дело о теракте. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, назначено 70 судебных экспертиз, в их числе медицинские, генетические и пожарно-технические. В частности, предстоит выяснить, несли ли украинские дроны зажигательную смесь.

Следователи изучают фрагменты беспилотников, опрашивают пострадавших. В ведомстве подчеркнули: все представители ВСУ, причастные к акту терроризма, понесут заслуженное наказание.