Мадуро отказался от спасения в Турции и оказался в американской тюрьме

Стали известны подробности сделки, которую США предлагали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. В конце декабря Дональд Трамп предложил Мадуро уйти в отставку и отправиться в изгнание в Турцию, утверждает газета New York Times со ссылкой на американские и венесуэльские источники, участвовавшие в переговорах.

Официального подтверждения этой информации из Белого дома не поступало, но президент Трамп ранее заявлял, что он лично предлагал Мадуро добровольно покинуть пост президента Венесуэлы.

Утром 3 января американские военные нанесли серию ударов по территории Венесуэлы. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, крупный морской порт на побережье. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.

Во время воздушных ударов, которые стали прикрытием, из страны американскими спецназовцами были вывезены президент Николас Мадуро и его супруга. Их будут судить в США за наркопреступления, задержанные находятся в одной из тюрем Нью-Йорка.

Москва призвала незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом из Венесуэлы её лидера. МИД назвал действия США в Венесуэле актом вооружённой агрессии. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом и выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.