На концерт Ларисы Долиной в московском баре продали всего один билет

Лариса Долина переживает не самые лучшие времена — неприятности валятся на певицу буквально из каждого угла. Мало того, что в конце прошлого года она осталась без квартиры в Хамовниках, которую продала под влиянием мошенников и проиграла суд по оспариванию сделки, так еще и столкнулась с волной народного хейта.

Возмущение зрителей привело в итоге к отменам концертов Народной артистки. Певица должна была выступить 4 января в Туле, но в конце декабря мероприятие отменили. Организаторы продали меньше четверти билетов! Похожая ситуация, судя по сайтам билетных агрегаторов складывается в небольших городах близ Москвы, куда Долина собирается весной. Так, в Обнинске в зал вместимостью 700 человек на данный момент продали всего 59 билетов.

Но это полбеды. Накануне стало известно, что в Москве отменили большой юбилейный концерт Ларисы Долиной. Он должен был состояться 6 марта в Доме музыки, но выступление певицы заменили на концерт Пелагеи и Петра Дранги. Организаторы шоу заявили, что столкнулись с большим количеством жалоб от зрителей и не хотят нести репутационные потери.

Плохо продаются билеты и на другие концерты Долиной. 27 января в одном из столичных музыкальных баров должно состояться выступление певицы, однако его судьба остается туманной. По данным на утро пятого января, продано всего 8 билетов. При этом цены варьируются от 9500 до 18500 рублей. На шоу в этом же баре в конце марта продан пока что всего один билет. А на майское выступление там же не продано ни одного.

Уточним, что на схеме зала можно заметить занятый целиком один из столиков, однако он, судя по другим концертам, всегда закрыт для продажи.