"Я не могу смотреть это": от слов Маргариты Симоньян о Кеосаяне сжимается сердце

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Журналистка не может смириться с потерей и убивается по покойному супругу. В своем официальном телеграм-канале она часто публикует отрывки из разных передач, в которых снимался Тигран Кеосаян.

4 января режиссеру исполнилось бы 60 лет. В важный день Симоньян показала трогательное видео из отрывков выступлений и интервью с участием Кеосаяна. Ведущий высказывается о семье, о любви к Родине и женщине.

"Семья — это маленькая, маленькая форма или вид Родины. Ну я это так понимаю", — говорил несколько лет назад Тигран в студии программы "Судьба человека".

Маргарита призналась, что ей все еще больно от архивных кадров с мужем. Она пока не готова их пересматривать. "Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите", — написала Симоньян.