Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Алексей Шейнмаер, действуя в составе штурмовой группы, подвергся миномётному обстрелу со стороны ВСУ и, обнаружив корректирующий огонь беспилотник, уничтожил его из стрелкового оружия. А затем ликвидировал FPV-дрон, приближающийся к нашим военным. Благодаря мужеству Алексея Шейнмаера удалось избежать потерь среди личного состава и захватить вражеские позиции.

Младший сержант Александр Вепрев, действуя в составе штурмовиков, пострадал в результате детонации вражеского FPV-дрона. Самостоятельно оказав себе первую помощь, он уничтожил боевиков, которые занимали огневую точку и препятствовали продвижению наших военных. А затем спас жизнь раненому товарищу и вместе с ним был эвакуирован в медицинское учреждение.