Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Харькове, Чернигове и Полтаве. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки по российской энергоинфраструктуре и гражданским объектам. Громят врага и наши бойцы в зоне СВО.

Вот кадры ночной атаки в Харьковской области. По укрепленным позициям противника бьют тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Огонь в режиме реального времени корректируют операторы беспилотников, они же фиксируют поражение заданных целей.

На Купянском направлении по пункту временной дислокации боевиков ударили артиллеристы. Расчеты гаубиц "Мста-С" оказывают мощную огневую поддержку штурмовым и мотострелковым отрядам, не позволяя противнику перебрасывать резервы к переднему краю. Не дают врагу передышки и экипажи FPV-дронов. В этот раз на Красноармейском направлении была сорвана попытка ротации ВСУ на линии боевого соприкосновения. Сокрушительные удары наносит армейская авиация.

Ещё секунда - и сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 отрывается от земли, уходя на очередное боевое задание. Благодаря камерам, установленным на самолете, фиксируется весь маршрут. От аэродрома до заданного квадрата, где происходит сброс авиабомб с модулем планирования и коррекции.

Разведка докладывает - цель уничтожена. Только за сутки в этом списке - цеха производства и сборки БПЛА дальнего действия, склады боеприпасов, а также временные пункты дислокации украинских боевиков. Активно по ним работает и наша артиллерия.

Конкретно на этих кадрах самоходная гаубица "Гиацинт - С" занимает огневую позицию. Всего несколько минут - и вот уже бойцы несут снаряды, чтобы приступить к работе. С воздуха был выявлен замаскированный пункт временного расположения отряда ВСУ, по которому тут же начинают стрелять.

По цели наносится разрушительный удар. Точные попаданию фиксируют с беспилотника. После чего артиллеристам дают команду на отход, чтобы избежать контрбатарейного огня и вражеских дронов. Особая ответственность в эти минуты ложится на плечи механика-водителя. Его позывной "Охотник". На СВО он пошёл добровольцем.

И они работают, активно двигая фронт и освобождая новые населённые пункты. Только в декабре российская армия взяла под свой контроль более 700 квадратных километров. А сегодня Минобороны сообщило об очередном успехе в Харьковской области.

Стратегическая инициатива в целом сейчас принадлежит российским войскам, которые продолжают приближать победу России. И выполнять задачи специальной военной операции.