В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

Женщина получила ранения при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области. В настоящее время ей оказывается вся необходимая помощь, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Женщину с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", — отметил он в Телеграм-канале.

Между тем, как стало известно, в Орловской области за ночь уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Благодаря надежной работе российской ПВО повреждений и пострадавших нет, рассказал глава региона Андрей Клычков.