Власти Венесуэлы создали комиссию по освобождению Мадуро

Власти Венесуэлы создали специальную комиссию по освобождению президента страны Николаса Мадуро и его жены. А исполняющая обязанности главы республики Делси Родригес заявила, что Венесуэла приглашает правительство США к совместной работе над программой сотрудничества.

Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул - если действия Родригес не устроят Белый дом, ее судьба будет "намного хуже, чем у Мадуро".

Тем временем на улицы Каракаса вышли сотни граждан Боливарианской республики. Они собрались у президентского дворца с требованием к Вашингтону вернуть в страну избранного главу государства и его супругу. Люди несли флаги, портреты Мадуро и скандировали лозунги в защиту суверенитета страны и конституционного строя.

Сегодня в Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по ситуации в республике. Также ожидается, что Николасу Мадуро официально предъявят обвинения.