Дмитриев: ЕС несерьезен в притязаниях на роль глобального игрока

Cпецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз несерьезен в своих притязаниях на роль глобального политического игрока.

Он сделал репост в социальной сети "Х" сообщения председателя Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, который возмутился отсутствием у ЕС единой позиции по вторжению США в Венесуэлу для захвата президента страны Николаса Мадуро.

"Серьезны ли мы в том, на что претендуем? На то, чтобы быть уважаемым международным голосом, глобальным игроком?" — поинтересовался Ишингер.

"Спасибо, что признали очевидное: ЕС несерьезен в том, о чем заявляет, и не является уважаемым международным голосом или реальным игроком", — написал Дмитриев.