Трамп рассказал, как США вернут деньги, потраченные на Украину

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон вернет значительную часть денег, которые были отправлены на Украину, за счет сделки по минеральным ресурсам с Киевом. Об этом 5 января он сказал журналистам.

Американский лидер отметил, что сейчас США зарабатывают деньги, а не жертвуют их Украине, как это было при экс-президенте США Джо Байдене.

"На самом деле, мы зарабатываем деньги, в отличие от Байдена. Байден пожертвовал 350 миллиардов долларов, раздал их безвозмездно", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что уже вернул много денег, потраченных на Украину.

"Я вернул значительную часть этого назад, потому что мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги", — рассказал Трамп.